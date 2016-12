McWilliam Arroyo y José Pedraza Con toda probabilidad se harán profesionales

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) tendrá que buscar más de los 3 mil dólares que les daban a McWilliam Arroyo y a José Pedraza si es que quieren que estos dos medallista de Oro y Plata en el Mundial recién celebrado en Milán, Italia, se queden en el aficionismo y puedan representar a Puerto Rico en este ciclo Olímpico que termina con los Juegos Olímpicos en Londres. Es importante consignar que la única Me-dalla de Oro en un Mundial que tenía nuestro país la logró el sensacional Wilfredo “Bazooka” Gómez en el 1974.



La medalla de oro de McWilliams Arroyo y la presea de plata de José Pedraza en el Mundial de Boxeo de Milán, Italia ha levantado a los grandes pulpos, del boxeo que ya comenzaron hacerle grandes ofertas a ambos boxeadores.



Tanto Arroyo, Pedraza y el mismo McJoe Arroyo, quienes también representaron la Isla en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, forman parte del programa que los ata a un contrato mínimo de cuatro años, pero esto no asegura de que puedan firmar como profesionales. Hay que ver cuáles son las ofertas y si vale la pena dar el brinco.



Lo cierto es que tanto las Empresas Top Rank y Golden Boy Promotion ya están abriendo sus chequeras y esto se pone bueno. Podrán estos dos humildes jovencitos rechazar una oferta de un millón de dólares por firmar, garantizados, lo que significa asegurar su futuro inmediato.



En Puerto Rico se está viviendo una vida bien difícil. En el 2012 ambos boxeadores serán tres años mayor y no creo que un promotor se arriesgue a ofrecer una gran cantidad de dinero, como la ofrecen en estos momentos. Por tal razón es que les dijeron a ambos esto de firmar es ya. No se puede esperar.



Es una gran inversión pero conlleva por lo menos dos años en lo que pueden pelear por un título. De esperar el ciclo olímpico y que los firmen, sería en el 2014 o tal vez en 2015, que tal vez pudieran optar por un titulo mundial.



Ahora el Comité Olímpico y su presidente David Bernier ante los logros de Arroyo y Pedraza será motivo de una posible revisión de sus contratos y bonos económicos por logros alcanzados.



Actualmente ambos púgiles reciben un sueldo de entre $3 mil y $4 mil al mes. Eso no incluye las aportaciones de la empresa privada que han provisto a ambos peleadores con vehículos privados, telefonía móvil, plan de salud e incentivos por peleas grandes.



Hay que evaluar las ayudas, más aún en el boxeo que es el único deporte donde Puerto Rico ha conseguido una medalla olímpica.



Puerto Rico no lograba una medalla de oro en un mundial desde que Wilfredo Gómez ganó en La Habana en 1974, en los 54 kilos.



Estas dos medallas significan mucho para los puertorriqueños y sería bueno que ambos continúen y terminen el ciclo. Sin embargo a mi en particular me gusta ir más allá.



¿Qué pasará una vez terminen el ciclo olímpico?. Nadie absolutamente nadie puede asegurar de que firmarán como profesional. ¿Si lo hacen recibirán lo que pudieran recibir en estos momento de gloria mundialista?.



¿Qué ha hecho el Comité Olímpico con algunos de los grandes exponentes de nuestro país a nivel Panamericano y Olimpiadas?. ¿Cuántos atletas están en el olvido.



Viviendo en la miseria. O es que acaso se les olvida que este país es uno de los más ingratos con sus atletas. Aquí hay dinero para algunos. Para otros solo migajas.



Les daré varios ejemplos. En Puerto Rico se habla de 3 mil dólares como si esa cantidad fuera algo extraordinaria. En Venezuela al equipo de Sóftbol Femenino por solo ganar el pre-olímpico y tener el derecho de llegar a las Olimpiadas el gobierno le regalo una casa y un auto a cada una de las jugadoras. Amén del dinero que le dan por entrenar.



En Estados Unidos una medalla de Oro significa una aportación del Comité Olimpico de 50 mil dólares para el atleta. En Puerto Rico bien gracias.