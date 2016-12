Sindicato Trabajadores paralizan la UPR Cayey

Mientras en la Universidad de Puerto Rico (UPR) se preparara para recibir su nuevo presidente ante la renuncia del licenciado Antonio García Padilla, el Sindicato de Trabajadores UPR se quiere asegurar de que su convenio sea firmado y que otras demandas sean cumplidas durante este proceso de espera.



Para ocupar la rectoría de la UPR en Río Piedras se mencionan muchos nombres, pero tal parece que aún no hay un candidato solido lo que crea cierta incertidumbre y el Sindicato quiere asegurarse que la persona que venga a asumir las riendas del primer centro docente del país sea uno que nada tenga que ver con política o más bien que no sea un “Politiquero”. Durante el día de ayer amanecieron cerrados todos los portones de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey y según se nos indicó que podrían culminar las actividades de protesta al medio día como también se podrían extender a tiempo indefinido si es que no se sientan para solucionar todo lo relacionado al convenio.



Dentro de las demandas exigidas a las autoridades universitarias, a la legislatura y al Gobierno de Puerto Rico están:



Respeto a la Autonomía Universitaria



Respeto a los acuerdos negociados y al convenio colectivo



Repudio a la presencia de la Política Partidista en la Universidad



Repudio a la intervención de los aparatos represivos y a la policía en la Universidad



Apoyo a la política de no confrontación que por más de una década ha logrado un ambiente de estabilidad y paz en la comunidad universitaria.



Compromiso para que el proceso de consulta para nombrar a un nuevo presidente sea de diálogo, buena fe y compromiso con los legítimos valores universitarios.



Compromiso con la búsqueda de los recursos fiscales arrebatados por la Ley 7.



Evitar a toda costa la privatización y la entrega de la universidad a los mercenarios de las instituciones de la educación privada.



Este paro aunque está limitado a solo 4 horas podría significar el comienzo a una dura negociación que pondría en jaque al semestre académicos si es que no resuelven a tiempo.



El Sindicato de Trabajadores busca llevar un mensaje claro a toda la comunidad universitaria que su compromiso es con la Universidad Autónoma. Que la misma esté libre de ataduras político partidistas y en defensa de los valores universitarios.