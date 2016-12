Juan Carlos Díaz sin esperanza de ser nacional

La sensacional segunda base de los monarcas nacionales Bravos de Cidra, Juan Carlos Díaz, es el líder absoluto en la ofensiva en la Serie Final Nacional por el campeonato de Puerto Rico con promedio de .583.



Con su guante ha levantado de sus asientos a ambas fanaticadas. Una defensa perfecta del segundo cojín. No solo eso, batazos con etiqueta de imparable los ha convertido en jugadas fáciles, logrando el out en la primera base. Juan Carlos es de esos jugadores super callados que solo se limita a jugar al béisbol de la única manera que lo sabe hacer “a la perfección”.



La Cordillera tuvo una charla con este sensacional jugador y mejor ser humano y la pregunta obligada fue la Selección Nacional de Puerto Rico. Es que uno como fanático y seguidor del béisbol AA espera ver una figura como Juan Carlos Díaz con el uniforme patrio. Sin embargo todo parece ser imposible ante la lle-gada del los profesionales al béisbol nuestro.



De un sopetón el dirigente Nacional Eduardo Pérez y el presidente Israel Roldán fueron claros en que no había ningún tipo de compromiso con los jugadores aficionados. Que la selección en un 95% sería profesionales, amén por no decir todos.



“Eso ya lo sabíamos. Creo que me he ganado que me invitaran. Pero no fue así. Ya ni le prestó atención, el camino es cuesta arriba. Seguiré jugando un buen béisbol. Allá ellos con sus decisiones” señaló Juan Carlos en un tono triste.



No es para menos. Usan el dinero de los aficionados para beneficiar a los profesionales. No solo eso, contratan a un dirigente profesional que ni siquiera conoce los jugadores y tampoco los ha visto jugar, ya que no lo hemos visto en ningunos de los partidos importantes.



La misma situación para con el presidente actual Israel Roldán que aún no ha visitado la serie final. La serie más importante de este béisbol y el presidente no está.¿ De qué estamos hablando?



Juan Carlos terminó en el liderato de bateo en la final de la Liga Caribe con .632. En la serie final nacional ha propinado siete hits en doce turnos al bate con seis sencillos, un doble, dos empujadas, cinco anotadas y dos bases robadas.



Al segunda base le siguen tres bateadores de los Bravos: el campo corto Nick Ortiz con .500, Luis Arnaldo Rodríguez con .455 y José “Caco” Vázquez con .444. Al momento, el mejor bateador de los Patrulleros ha sido el antesalista Rafael Maldonado con .400.



En empujadas y anotadas Nick Ortiz va al frente con seis y en bases robadas los guardabosques de los Bravos, Alexander Colón y César Velázquez marcan el paso con tres.